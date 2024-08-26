شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل عبد المنعم وعصام صبحى يشاركان فى تدريب الإسماعيلى استعدادا لزد والان مع تفاصيل الخبر

شارك الثنائى أحمد عادل عبد المنعم وعصام صبحى فى تدريب الإسماعيلى اليوم، استعدادا لمواجهة زد غدا الثلاثاء، فى إطار منافسات نصف نهائى كأس مصر، على استاد الإسماعيلية.

وخاض أحمد عادل عبد المنعم تدريب اليوم ليكون الأول له منذ مباراة سموحة فى الكأس، بعدما تعرض لإصابة أبعدته عن مباراة طلائع الجيش، ليكون جاهزا لمواجهة زد فى انتظار قرار إيهاب جلال الفنى.

بينما شارك عصام صبحى فى تدريب الفريق بعد عودته من السعودية بعد أداء العمرة، ليواصل الموسم الأخير مع الإسماعيلى، ويحق له التوقيع لأى نادٍ دون الرجوع للدراويش.

واستهل فريق الإسماعيلى مشواره فى كأس مصر بالفوز على فريق القناة فى دور الـ32 بنتيجة 2-1، ثم الفوز على سموحة في دور الـ16 بنتيجة 2-0، وأخيرا الفوز على طلائع الجيش في ربع النهائي بنتيجة 10 - 9 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الإضافى للمباراة بالتعادل بهدف.