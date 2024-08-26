شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إنذار سيف الجزيرى للزمالك بسبب تأخر مستحقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك حقيقة تلقى إنذار من الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الكروى الأول، بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية عن الموسم المنقضى.

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن سيف الجزيرى أنذر نادى الزمالك بالفعل منذ فترة بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية، والتى تبلغ قرابة 600 ألف دولار، مشيرًا إلى أن الإدارة تعمل فى الوقت الحالى لتوفير جزء من مستحقات اللاعب.

فى ذات السياق، لم يتمكن نادى الزمالك من استخراج تأشيرة عودة سيف الجزيرى إلى مصر بعد قضاء إجازته عقب انتهاء الموسم، وجاء سبب تأخر صدور التأشيرة للاعب بعد أن تم تغيير السفير، وهو الأمر الذى يعطل أى إجراءات لمدة أسبوعين لحين توفيق أوضاع السفير الجديد.

وأكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك، إنه يعمل جاهدًا فى الساعات الحالية لحل أزمة تأشيرة سفر سيف الجزيرى، عن طريق التواصل مع السفير السابق لحل تلك الأزمة، ووصل اللاعب فى أقرب وقت للانتظام فى معسكر الفريق بالإسكندرية والذى سيبدأ من يوم الأربعاء المقبل.