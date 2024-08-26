الامارات | الكشف عن بديل أحمد فتوح في الزمالك بعد استمرار حبسه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن أزمة لاعب الزمالك المغربي أحمد فتوح مستمرة لفترة كبيرة وهو ما دفع إدارة الزمالك عن بداية رحلة البحث لإيجاد بديل للاعب والذي قد يكون مغربيا، حيث كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن رغبة النادي المصري في التعاقد مع المغربي محمد بنتايك لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي سانت إيتيان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويواجه فريق الزمالك غريمه الأهلي في نهائي كأس السوبر الإفريقي في السعودية، ويسعى الزمالك لتعزيز صفوفه قبل بداية الموسم الجديد، خاصة قبل المواجهة الهامة يوم 27 سبتمبر المقبل.

وكشف موقع فرنسي عن وجود مفاوضات بين سانت إيتيان والزمالك، بشأن انتقال اللاعب المغربي محمود بنتايك إلى الفارس الأبيض خلال الصيف.

وحسب ما كشف الموقع الفرنسي، فإن النادي الفرنسي يسعى للتخلص من محمود بنتايك صاحب الـ24 عامًا، من أجل تدعيم صفوفه بلاعبين آخرين بعد البداية السيئة في الدوري الفرنسي، وخسارة أول مباراتين.

الصحافة الفرنسية ذكرت أن اللاعب المغربي بعد وصوله من الرجاء البيضاوي في الصيف الماضي، تلقى عدة عروض من بينها الزمالك، لكي يعوّض غياب أحمد فتوح، وأكد التقرير الفرنسي أن اللاعب سينضم إلى الزمالك معارًا لمدة موسم، في حال نجحت المفاوضات بين الفارس الأبيض والأخضر الفرنسي.

ولعب اللاعب المغربي 23 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل هدفًا وصنع آخر، ولديه عقد مع سانت إيتيان حتى عام 2026.