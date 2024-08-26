مصدر مقرب من الجزيري يوضح عبر الخليج 365 حقيقة عزمه فسخ التعاقد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ هند عواد:

نفى مصدر مُقرب من المحترف التونسي بصفوف الزمالك، سيف الجزيري، ما يتردد عن عزمه فسخ تعاقده مع النادي؛ لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

ونفى المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين ما تردد عن إرساله خطابًا رسميًا لنادي الزمالك يخطر مسؤوليه من خلاله بعدم العودة مرة أخرى إلى القاهرة.

الزمالك كان قد تعاقد مع سيف الجزيري على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الشتوية لموسم 21/20 قادمًا من صفوف المقاولون العرب قبل أن يشتري ماتبقى مع عقده مع ناديه.

وارتدى صاحب الـ 31 عاماً قميص الزمالك في 128 مباراة؛ حيث سجل 35 هدفًا وصنع 19.



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