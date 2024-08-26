"محترف بالدوري الفرنسي".. الزمالك يقترب من حسم صفقة ضم بديل فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن اقتراب مسؤولي نادي الزمالك من حسم صفقة التعاقد مع بديل للظهير الأيسر بصفوفه أحمد فتوح.

موقع "butfootballclub" الفرنسي، أشار إلى وجود مفاوضات بين مسؤولي الزمالك ونظرائهم بنادي سانت إيتيان الفرنسي لضم الظهير الأيسر بصفوف الأخير محمود بنتايك.

وأوضح الموقع الفرنسي ذاته أن اللاعب سينضم لصففو الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم حال نجاح المفاوضات.

اللاعب صاحب الـ 24 عاماً كان قد انضم لصفوف سانت إيتان الفرنسي قادمًا من الرجاء المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وشارك اللاعب بقميص سانت إيتان منذ انضمامه في 26 مباراة سجل هدفًا وصنع آخر.

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