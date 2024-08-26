"بيان بعد قليل".. والد زيزو يكشف لمصراوي آخر تطورات تجديد عقد نجله مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف محمد:

كشف مصطفى سيد، والد نجم الزمالك أحمد سيد زيزو، عن حقيقة ما يثار خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن الأمور المالية الخاصة بتجديد عقد نجله مع الفارس الأبيض.

وقال والد نجم الزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي: "كل ما يثار خلال الساعات الماضية، عن المبالغ التي عرضت على اللاعب لتجديد تعاقده مع نادي الزمالك، غير صحيحة وليس لها أي أساس من الصحة".

وأضاف: "نادي الزمالك سيعلن في بيان رسمي بعد ساعات قليلة، كل الأمور الخاصة بالمفاوضات مع اللاعب للتجديد".

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك، كان قد تلقى عرضين لبيع أحمد سيد زيزو، من قبل فريق نيوم السعودي وفريق العربي القطري.

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