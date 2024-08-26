مصدر بالزمالك يكشف خطوة تفصلهم عن ضم "بديل فتوح"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف مصدر بنادي الزمالك عن خطوة تفصلهم عن إتمام التعاقد مع الظهير الأيسر المغربي بصفوف سانت إتيان الفرنسي، محمود بنتايك.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين أن الزمالك قد توصل لاتفاق مبدئي لضم صاحب الـ 24 عاماً لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء؛ حيث سيعرضون اللاعب على المدير الفني جوزيه جوميز وحال موافقته سيتم حسم الصفقة لتعويض غياب أحمد فتوح.

اللاعب صاحب الـ 24 عاماً كان قد انضم لصفوف سانت إيتان الفرنسي قادمًا من الرجاء المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وشارك اللاعب بقميص سانت إيتان منذ انضمامه في 26 مباراة سجل هدفًا وصنع آخر.

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