إجراء رسمي من الإسماعيلي ضد عبدالرحمن مجدي لتغيّبه عن التدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ شريف عادل:

كشف مصدر عن اتخاذ مجلس إدارة نادي الإسماعيلي إجراءً رسميًا ضد لاعب وسط فريقهم عبدالرحمن مجدي بعد تغيّبه عن التدريبات بالفترة الأخيرة.

وأوضح مصدر مسؤول بنادي الإسماعيلي، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين، أن مجلس الإدارة قد قرر توقيع عقوبة مالية على اللاعب بعدما شهدت الفترة الماضية محاولات معه لينتظم بالتدريبات.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن عبدالرحمن مجدي لم يُظهر خلال الفترة الماضية التزامته لذا سيتم تطبيق اللائحة المالية عليه طوال فترة غيابه .

يذكر أن فريق الإسماعيلي سيلتقي يوم غد الثلاثاء مع نظيره زد ضمن مباريات الدور قبل النهائي من بطولة كاس مصر.

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