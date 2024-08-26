شكرا لقرائتكم خبر عن فوز شابات الطائرة أمام الجزائر فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة على نظيره الجزائرى بنتيجة 3-0 فى إطار ثالث مواجهات البطولة الأفريقية المقامة فى تونس وتستمر حتى يوم 31 أغسطس الجارى.

ونجح منتخب الشابات فى تحقيق الفوز فى أول مواجهاته على كينيا بنتيجة 3-0 قبل الخسارة من تونس أمس.

ومن ناحية أخرى، استقبل السفير المصرى فى بلغاريا نادر سعد المنتخب المصرى للكرة الطائرة المشارك فى بطولة العالم للناشئين والمقامة بالعاصمة صوفيا، وقد أقام السفير حفل استقبال وعشاء للبعثة.