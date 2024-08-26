شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى إجراءات التعاقد مع مترجم جديد قبل عودة كولر من سويسرا والان مع تفاصيل الخبر

اتفق مسئولو الأهلي مع مترجم جديد للقيام بأعمال الترجمة للسويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق وتم إخطاره بالظهور فى انطلاقة فترة الإعداد مع عودة كولر من بلاده حيث يقضي إجازة نهاية الموسم هناك.

وقرر الأهلي قبول اعتذار خالد الجوادي مترجم كولر عن الاستمرار في منصبه بالموسم الجديد، وحدد جهاز الأهلي الاول من سبتمبر المقبل موعدًا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك أحد يومى 13 أو 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومى 20 أو 21 سبتمبر.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

ويُمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية ، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية.

يترقب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر انطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.