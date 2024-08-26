شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر حسام حسن فى تشكيل منتخب مصر أمام كاب فيردى بتصفيات أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن معسكر المنتخب الوطني لم يبدأ بعد، إلا أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني للفراعنة، استقر بشكل كبير على التشكيل المتوقع لخوض مواجهة كاب فيردي يوم 6 سبتمبر المقبل في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الافريقية 2025 بالمغرب.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمود حسن تريزيجيه

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد هاني - محمد حمدي شرف - محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: مصطفى محمد - محمد الشامي - أسامة فيصل.