شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لناشئى الطائرة يتأهل لربع نهائى بطولة العالم بعد انسحاب أوزبكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل المنتخب المصري للناشئين للكرة الطائرة تحت 17 سنة، إلى الدور ربع النهائي من بطولة العالم التي تستضيفها بلغاريا خلال الفترة من 22 أغسطس وحتى 1 سبتمبر المقبل.

وحجز منتخب مصر بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد انسحاب منتخب أوزبكستان من البطولة وخسارة نتائج مبارياته الثلاثة بنتيجة “3-0“.

قد حقق المنتخب المصري الفوز في جميع مبارياته بدور المجموعات وتصدر مجموعته، حيث فاز في المباراة الأولى على تونس بثلاثة أشواط نظيفة كما فاز في المباراة الثانية على ليبيا بالنتيجة ذاتها وفاز في المباراة الثالثة على إيران بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وتضم قائمة المنتخب 12 لاعبًا فى بطولة العالم، تحت إشراف الخبير البرازيلى بيرسى أونكن، وهم: “أحمد عبد البارى، زياد حنيدق، مصطفى طايع، الحبيب إبراهيم، مهند باشا، خالد الفقى، مروان متولى، أحمد يوسف جبل، محمد نصر، حمزة يس، فادى حنفى، زياد غنيم“.

ويترأس البعثة دكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، ويقود المنتخب أحمد السيد والمدرب العام محمد مدبولى والمحلل التقنى أحمد الماحى والدكتور إبراهيم غانم مخطط أحمال وتأهيل وإصابات ملاعب.