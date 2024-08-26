بطولة فلاشينغ ميدوز: زفيريف إلى الدور الثاني وتيم يودّع البطولات الكبرى

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : بلغ الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف رابعا عالميا، الدور الثاني لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة الثامنة تواليا، وذلك بفوزه الإثنين على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك على مواطنه ماكسيميليان مارتيرير 6 2 و6 7 (5 7) و6 3 و6 2.

واحتاج وصيف بطل 2020 الذي وصل هذا الموسم إلى نهائي بطولة رولان غاروس حيث خسر أمام الإسباني كارلوس ألكاراس وقبلها إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، إلى ساعتين و53 دقيقة كي يتخطى مواطنه المصنف 100 عالميا والذي كان يمنّي النفس عن 29 عاما ببلوغ الدور الثاني للمرة الأولى في مشاركته الخامسة.

ويلتقي زفيريف في الدور الثاني من البطولة التي يحمل لقبها الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الأسترالي آدم وولتر أو الفرنسي ألكسندر مولر.

وفي مشاركته الكبرى الأخيرة قبل الاعتزال، لم يذهب بطل 2020 النمسوي دومينيك تيم بعيدا إذ انتهى مشواره عند الدور الأول بخسارته أمام الأميركي بين شيلتون الثالث عشر عالميا 4 6 و2 6 و2 6.

وسبق للنمسوي الذي يحتفل بعيد ميلاده الحادي والعشرين في الثالث من أيلول/سبتمبر، أن أعلن بأن موسم 2024 سيكون الأخير له في ملاعب الكرة الصفراء.

ومنذ أن أحرز اللقب عام 2020 بفوزه في النهائي على زفيريف، لم يتمكن تيم من الذهاب أبعد من الدور الثاني في ثلاث مشاركات في البطولة الأميركية، وكان ذلك العام الماضي حين خرج على يد شيلتون بالذات.

وشارك المصنف 210 عالميا بعدما وصل سابقا إلى المركز الثالث، في البطولة الأميركية ببطاقة دعوة.

واضطر تيم إلى الابتعاد عن الملاعب في النصف الثاني من موسم 2021 بعد تعرضه لتمزق في أربطة معصمه الأيمن ولم يتمكن بعدها من استعادة مستواه السابق ما أدى إلى تراجعه في التصنيف عام 2022 حتى المركز 352.

وعند السيدات، بلغت الصينية كينوين جينغ، المصنفة سابعة والقادمة من تتويج تاريخي بذهبية فردي السيدات في أولمبياد باريس، الدور الثاني أيضا للمرة الثالثة تواليا في مشاركتها الثالثة، بعد فوز وصيفة أستراليا المفتوحة لهذا الموسم على الأميركية أماندا أنيسيموفا 4 6 و6 4 و6 2.

وتلتقي ابنة الـ21 عاما في اختبارها المقبل الروسية إيريكا أندرييفا الفائزة على الصينية الأخرى يو يوان 6 3 و7 6 (9 7).

ولدى سؤالها عن إنجاز الفوز بذهبية أولمبياد باريس، قالت الصينية "أنا سعيدة بما حققته في الماضي لكن كل ما أريده الآن التركيز على ما أقوم به هنا".

وتواجه جينغ احتمال لقاء البيلاروسية أرينا سابالينكا في ربع النهائي، وذلك في إعادة لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة بداية هذا العام.