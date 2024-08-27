شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كايزر تشيفز يكشف حقيقة التفاوض مع بيرسى تاو وماييلى والان مع تفاصيل الخبر

علق التونسي نصر الدين النابي المدير الفني لفريق كايزر تشيفز على حقيقة طلب التعاقد مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "ليس هناك أية مفاوضات مع بيرسي تاو لاعب الأهلي، وهو مرتبط بعقد بالنادي الأهلي ونحترم اللوائح، ولو هناك رغبة سيكون عن طريق القنوات الشرعية واحترام لوائح الفيفا وكيان الأهلي".

تابع: "حتى الآن لا يوجد أية عروض رسمية تخص بيرسي تاو ومستوى اللاعب ليس عليه شك وإن كان ليس كما كان عليه في المواسم الماضية".

وعن اهتمام ناديه بالتعاقد مع فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز، رد النابي: "ماييلي كنا نتمنى ضم اللاعب ولكن نعلم أن نادي بيراميدز لن يفرط في اللاعب".

وعن موقف الإسماعيلي باعتبار أن له تجربة سابقة في تدريب الدراويش، شدد على أنه لا يوجد شخص يتابع الكرة العربية يعجبه الحال الذي وصل له الإسماعيلي، ولكن لدينا ثقة في أن يعيد إيهاب جلال الدراويش إلى سابق عهدهم كفريق كبير في الكرة العربية.