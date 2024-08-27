شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 26 - 8 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 26 - 8 - 2024، العديد من الأحداث والأخبار المهمة، على رأسها توضيح الزمالك سبب تأخر وصول سيف الدين الجزيرى من تونس، بجانب تعيين حكام مصريين لنهائى كأس مصر.

لم يغلق مسئولو النادي الأهلي ملف التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري في الميركاتو الصيفي الحالي، رغم العوائق التي تواجه الصفقة، من الاتفاق على المقابل المالي المحدد من النادي المجري أو التكدس في قائمة اللاعبين الأجانب بالأهلي.

أصبح مجلس إدارة النادى الاسماعيلى ، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، مطالباً بتسديد 1.7 مليون دولار، ما يعادل 82 مليون جنيه، للاتحاد الدولى الفيفا من أجل رفع إيقاف القيد على النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والتعاقد مع لاعبين جدد.