شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم: كنت أتمنى الاستمرار مع سيراميكا.. وأتمنى حل الزمالك لمشاكله والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد إبراهيم لاعب البنك الأهلي الجديد، عن تفاصيل انتقاله من سيراميكا، قائلا: "سيراميكا وصلهم عرض من نادي البنك الأهلي للتعاقد معي، وهم كانوا يرون أن المقابل المالي جيد بالنسبة لهم، وهم رحبوا به، وأتمنى التوفيق في الخطوة المقبلة مع فريقي الجديد".

وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "كان لدي عرض في شهر يناير الماضي من ناد محلي، وكان جيدا للغاية والنادي تمسك بي وفوجئت في نهاية الموسم الحالي بعرض من البنك الأهلي، وأشكر كل المسئولين في النادي، وعلى رأسهم أشرف نصار، وبعد ذلك شعرت بترحيب من نادي سيراميكا، وأتمنى التوفيق في تلك التجربة".

وأضاف: "أشكر كل مسئولي نادي سيراميكا وقضيت معهم 4 سنوات من أفضل 4 سنوات في حياتي، وخلال 4 سنوات لعبت 98% من المباريات، ولو كنت صاحب مشاكل لما فعلت ذلك، وحصلت خلال تلك المدة على بطولتين شارك فيهم بدور فعال، ولا يوجد شيء اسمه حدوث مشاكل داخل غرفة الملابس؛ لأن العلاقة بيننا قائمة على الاحترام، وخلال مسيرتي لم تُوقع على غرامة تأخير أو أفتعل أية مشكلة، وكنت أتمنى الاستمرار معهم ولكن هذه هي كرة القدم".

وعن العودة إلى الزمالك، قال: "ليس كل ما نحلم به يتحقق والتمس العذر لمجلس الإدارة بسبب المشاكل الكثيرة وأتمنى خروجهم من هذا المأزق وأن يكونوا في مكان أفضل وينتهوا من تلك المشاكل".

واختتم: "أتمنى أن أوفق في تحقيق هدف البنك الأهلي في الفترة القادمة وهم يسعون لبناء فريق قوي ولكن واجههم سوء توفيق وتلك التجربة بالنسبة لي تحدي جديد".