شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر يكشف رد خالد بيبو على تصريحات مترجم كولر: فضَّل مصلحة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامي سيف زاهر عن رد خالد بيبو مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي على تصريحات خالد الجوادي مترجم كولر السابق.

وكان الجوادي قد أكد أن كولر كان يغضب من كثرة أسئلة خالد بيبو لقلة خبراته في منصب مدير الكرة، وكان ذلك من الأسباب التي دفعته لطلب تغييره.

وأكد سيف زاهر، خلال برنامجه على أون تايم سبورت، أن بيبو قال: "كنت أعمل لمصلحة النادي الأهلي وليس لإرضاء كولر، ورحيلي عن منصبي بسبب إني رفضت أن الجوادي يأخذ أكبر من مساحته".

وأضاف زاهر أن بيبو أكد له: "لن أرد على أحد لأني أسير على نظام النادي الأهلي، ولن أفصح عن أي تفاصيل".

وتابع: "بيبو قال لي أنا هحكيلك كل التفاصيل، وقال لي أنا كنت بسأل الراجل كتير فعلا، بس مش عشان أرضيه، كنت بسأل عشان استفاد، وأنا مشيت عشان خفت على مصلحة الأهلي وهو ده سبب رحيلي، وكولر خلافه معايا إنه مش مقتنع بالمنصب ده من فترة طويلة، وأنا لم أسمح بمساحة لأحد في الجهاز الفني خارج نطاق عمله.. أنا رفضت أدخل في صراع مع كولر عشان مصلحة الأهلي، وفضلت الرحيل عشان ميتقالش إن بيبو عمل مشاكل في الأهلي، خاصة بعد تحجيم بعض الاختصاصات".