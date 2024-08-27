شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: لن أعمل مجددا فى العمل العام.. وجمهور الأهلى بيحبنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، أنه لن يشغل أي منصب بالعمل العام خلال الفترة المقبلة، بسبب الضغوط الكبيرة التي تعرض لها في السنوات الأخيرة.

وقال حازم إمام خلال حواره مع الإعلامى محمد المحمودى فى برنامج "هاتريك" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "تعلمت الكثير من خلال تواجدي كعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وكعضو مجلس إدارة الزمالك، إلا أن العمل العام يؤثر على شعبية أي نجم".

وأضاف: "العمل العام أساسه التطوع وهدفه تقديم الخدمة لسواء للنادي الذي تنتمي إليه أو لمنظومة الكرة المصرية، ولكن عندما تخطئ وتتعرض لهجوم كبير والجماهير في مصر لا تتحمل الخطأ، وخاصة في وجودي في اتحاد الكرة الذي اعتبره سبيل، ولا يجد من يدافع عنه وهو سبب قراري بعدم تولي منصب في العمل العام خلال الفترة المقبلة".

وتابع: علاقتى بجمهور الأهلى كويسة جدا، وعمرى ما فكرت استفزهم وكنت دائما احترمهم، وجماهير الأهلى كانت بتنادى على لاعبيتهم ثم تنادى عليا معاهم، لان الجمهور بيفهم أن اللاعب اللى بيلعب بس دون التعرض لجماهير المنافس يجب أن يحبوه ويحترموه حتى لو كان بيلعب فى النادى المنافس.

واستطرد: أى نجم له رصيد كبير وجماهيرية عليه عدم الدخول فى العمل العام أو اتحاد الكرة لأنه هيخسر جماهيرية وهتاخد منه كتير، وبرضو بفكر لو أن لاعبى الكرة لم يشتغلوا هذه الشغلانة مين هيشتغلها، وأى شغل فى العمل العام معرض للخطأ ولكن مع أول خطأ بتتقطع جدا.

واختتم: تعلمت الكثير من العمل نمن الإدارة باتحاد الكرة والزمالك، وتعرضت للكثير من الانتقادات خلال العامين الماضيين ومررنا بأمور صعبة جدا، لذلك لن أعمل مجددا فى العمل العام مع أن هناك متغيرات تجبرك على العودة مجددا.