شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة زد فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة زد مساء الثلاثاء، فى إطار منافسات نصف نهائى كأس مصر، على استاد الإسماعيلية.

وجاءت قائمة الإسماعيلى كالتالى:

حراس المرمى: كمال السيد، عبد الله جمال

الدفاع: محمد نصر، محمد عمار، حاتم سكر، عبد الكريم مصطفى، عماد حمدى

الوسط: محمد بيومى، محمد عبد السميع، عمر الساعى، هشام محمد، محمد خطارى، عمر القط، عبد الرحمن الدح، عبد الرحمن كتكوت، إبراهيم عبد العال، عبد الله السعيد، إيريك تراورى، مروان حمدى، محمد وجدى

الهجوم: خالد النبريصى، نادر فرج، حسن صابر



واستهل فريق الإسماعيلى مشواره فى كأس مصر بالفوز على فريق القناة فى دور الـ32 بنتيجة 2-1، ثم الفوز على سموحة في دور الـ16 بنتيجة 2-0، وأخيرا الفوز على طلائع الجيش في ربع النهائي بنتيجة 10 - 9 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الإضافى للمباراة بالتعادل بهدف.