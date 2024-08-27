لتعويض غياب أحمد فتوح.. الزمالك يقترب من ضم المغربي محمود بنتايك

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت تقارير صحفية فرنسية، بأن الزمالك يرغب في التعاقد مع المغربي محمد بنتايك، لاعب سانت إيتيان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى الزمالك لتعزيز صفوفه قبل بداية الموسم الجديد، خاصة قبل مواجهة الأهلي يوم 27 سبتمبر المقبل، في مباراة كأس السوبر الإفريقي المقرر إقامتها بالسعودية.

وأكد موقع "butfootballclub" الفرنسي، أن هناك مفاوضات بين سانت إيتيان والزمالك، بشأن انتقال اللاعب المغربي محمود بنتايك إلى الفارس الأبيض خلال الصيف.

ووفقا للموقع، فإن نادي سانت إيتيان يسعى للتخلص من محمود بنتايك صاحب الـ24 عامًا، من أجل تدعيم صفوفه بلاعبين آخرين بعد البداية السيئة في الدوري الفرنسي، وخسارة أول مباراتين.

كما أكد الموقع أكد أن اللاعب المغربي بعد وصوله من الرجاء البيضاوي في الصيف الماضي، تلقى عدة عروض من بينها الزمالك، لكي يعوّض غياب أحمد فتوح.

وشدد على أن اللاعب سينضم إلى الزمالك معارًا لمدة موسم، في حال نجحت المفاوضات بين الفارس الأبيض وسانت إيتيان.

يشار إلى أن اللاعب المغربي خاض 23 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل هدفًا وصنع آخر، ولديه عقد مع سانت إيتيان حتى عام 2026.