بلع لسانه.. تفاصيل الحالة الصحية للاعب حسام عرفات

الشارقة - اميمة ياسر -

تعرض حسام عرفات، لاعب فريق بورفؤاد لإصابة قوية خلال مباراة ودية أمام نادي الجمارك، اليوم الإثنين.

ووفقا لوسائل إعلامية، فقد سقط حسام عرفات بشكل مروع على أرضية الملعب، وتفاجأ الجميع بأنه ابتلع لسانه.

وعلى الفور تدخل الجهاز الطبي على الفور لإنقاذ اللاعب داخل أرضية ملعب اللقاء، وبالفعل نجحوا في إنقاذ حسام عرفات من الموت، وتم عمل الإسعافات المطلوبة لحالته قبل نقله إلى أقرب مستشفى.

وتم نقل حسام عرفات إلى مستشفى السلام الدولي ببورسعيد وتم وضعه داخل العناية المركزة.

ووبحسب ما ذكر موقع "تليجراف مصر"، تعرض حسام عرفات لبلع لسانه إثر كرة مشتركة وتدخل عنيف في وجهه من قبل لاعب الجمارك.

وتم وضع اللاعب تحت الملاحظة في العناية المركزة لمدة 48 ساعة، وسط متابعة من الجهاز الطبي لنادي بور فؤاد.

يشار إلى أن حسام عرفات سبق وأن لعب في عدة أندية بالدوري الممتاز، بعد رحيله عن الزمالك، أبرزها وادي دجلة وأسوان وبتروجت وعدة أندية أخرى.