تقرير فرنسي يكشف موعد وصول محمود بنتايك لإتمام انتقاله للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف تقرير فرنسي موعد وصول الظهير الأيسر المغربي بصفوف سانت إيتيان محمود بنتايك إلى القاهرة لإتمام صفقة انتقاله للزمالك.

وذكرت موقع footmercato الفرنسي مساء اليوم الإثنين أن صاحب الـ 24 عاماً سيصل القاهرة يوم غد الثلاثاء لإتمام التعاقد.

وأشار التقرير ذاته إلى أن الاتفاق بين جميع الأطراف لم يتم بصورة نهائية بعد.

اللاعب صاحب الـ 24 عاماً كان قد انضم لصفوف سانت إيتان الفرنسي قادمًا من الرجاء المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وشارك اللاعب بقميص سانت إيتان منذ انضمامه في 26 مباراة سجل هدفًا وصنع آخر.

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