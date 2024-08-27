كأس مصر.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

يقام اليوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس، عدد من المباريات المهمة في البطولات المختلفة.

ويلاقي الإسماعيلي نظيره زد في نصف نهائي كأس مصر، وعلى الجانب الآخر يواجه المصري منافسه بيراميدز.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

كأس مصر:

ـ الإسماعيلي ضد زد - 6 مساءً ـ أون تايم سبورت 2

ـ المصري ضد بيراميدز - 9 مساءً ـ أون تايم سبورت 1

الدوري الإسباني:

مايوركا ضد إشبيلية - 8 مساءً ـ بي إن سبورت hd3

ـ رايو فاييكانو ضد برشلونة - 10:30 مساءً ـ بي إن سبورت hd3

تصفيات أبطال أوروبا:

ـ جالاتا سراي ضد يانج بويز - 10 مساءً ـ بي إن سبورتس 1

ـ سبارتا براج ضد مالمو - 10 مساءً ـ بي إن سبورتس 2

ـ ريد بول سالزبورج ضد دينامو كييف - 10 مساءً ـ بي إن سبورتس 5

الدوري السعودي:

ـ الفتح ضد أهلي جدة - 6:45 مساءً ـ ssc sport

ـ الرائد ضد القادسية - 9 مساءً ـ SSC EXTRA 2 HD

ـ الفيحاء ضد النصر - 9 مساءً ـ ssc sport