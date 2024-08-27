محمد إبراهيم يرد على إمكانية عودته للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تحدث محمد إبراهيم الوافد الجديد على صفوف البنك الأهلي قادمًا من سيراميكا كليوباترا عن إمكانية عودته للزمالك.

وقال اللاعب صاحب الـ 32 عاماً خلال مداخلة بفضائية أون تايم سبورتس، مساء الإثنين: "ليس كل ما نحلم به يتحقق وفي النهاية الأمر عبارة عن العروض التي تصلك والإنسان قد يحلم بأشياء ولكن أحياناً لا تحدث".

وأشار اللاعب إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك أمام تحدِ كبير خلال الفترة الجارية؛ حيث يمر النادي بفترة صعبة.

وأتم اللاعب تصريحاته بالتشديد على أمنيته أن يحقق المجلس الحالي للزمالك الكثير من الأشياء الجيدة مستقبلاً.

وكان اللاعب الذي تدرج بصفوف ناشئين الزمالك قد تم تصعيده للفريق الأول موسم 11/12 ثم رحلّ معاراً بموسم 14/15 لنادي مارتيميو البرتغلاي قبل أن يعود ويرحل في موسم 19/20 لنادي مصر المقاصة ومنه لسيراميكا كليوباترا.

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