للمرة الثانية.. لاعب الزمالك السابق يبتلع لسانه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة بورفؤاد والجمارك، بلع حسام عرفات لاعب الزمالك السابق لسانه، عقب تدخل مع لاعب الفريق المنافس في اللقاء الودي.

وأسرع الجهاز الطبي لنادي بورفؤاد الدخول إلى أرض الملعب من أجل إسعاف اللاعب، الذي انتقل إلى مستشفى قريبة من الملعب وتم وضعه تحت الملاحظة.

الجدير بالذكر أن حسام عرفات سبق له أن لعب في صفوف نادي الزمالك في عام 2009 وله واقعة شهيرة حينها، حيث تعرض لبلع لسانه في التدريبات بعد قيامه بضربة مقصية.

وسبف لحسام أن لعب لأندية بتروجيت ووادي دجلة وإنبي وأسوان، قبل أن ينتقل إلى بورفؤاد.

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