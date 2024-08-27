بانسيرايكوس اليوناني يُعلن ضم ناشيء الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي بانسيرايكوس اليوناني التعاقد مع لاعب فريق 2005 بنادي الزمالك كريم حامد.

وأوضح النادي اليوناني عبر بيان رسمي صادر مساء أمس الإثنين أن التعاقد مع صاحب الـ 18 عاماً سيكون لمدة 3 سنوات.

ونوه النادي إلى أن اللاعب يجيد اللعب بخط الوسط والجناح الأيسر وهو نتاج قطاع أكاديميات الزمالك ويلعب بمنتخب مصر تحت 20 عاماً.

وكان نادي بانسيرايكوس قد أنهى الموسم الماضي من الدوري اليوناني في المركز التاسع برصيد 27 نقطة.

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