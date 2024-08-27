ستوري نجوم كرة القدم.. ظهور نادر لزوجة كوكا.. عُمرة لاعب الأهلي.. وأفشة في تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين.

نشر المحترف المصري، أحمد حسن كوكا، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة تجمعه مع زوجته "نادرة الظهور" ونجله وابنته.

واستعرض عمرو وردة أناقته عن طريق نشر صورة وهو يرتدي بدلة عبر منصة تبادل الصور "إنستجرام".

ونشر لاعب الأهلي، أحمد نبيل كوكا، صورة أثناء أدائه مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.

وشارك كريستيانو رونالدو صورة له أثناء التدريبات الجماعية لنادي النصر السعودي.

ونشر مروان عطية صورة تجمعه مع مصطفى فتحي وأحمد الشيخ والمغني تامر حسني.

وشارك لاعب أستون فيلا، عمر خضر، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة له أثناء تواجده في إنجلترا.

ونشر لاعب الأهلي، محمد مجدي أفشة، صورة له أثناء قضاء فترة العطلة الصيفية في تركيا.