شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: الضغوط وراء اعتزالى والزمالك ما كانش فيه جنيه عام 2009 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حازم إمام نجم الزمالك السابق، إن سبب اعتزاله في عام 2008 هو الضغوط التي تعرض لها وتحميله مسئولية تراجع النتائج، باعتباره كان قائدا للفريق، رغم أن النتائج تراجعت بشكل أكبر عقب اعتزاله في عام 2008.

وقال حازم إمام خلال حواره لبرنامج هاتريك الذي يقدمه الإعلامي محمد المحمودي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "في بداية الألفية قدمنا مستويات قوية، وحصدت بطولات مع الزمالك حتى عام 2004، إلا أن بداية التراجع جاءت من عام 2005؛ بسبب دوامة المشاكل الإدارية التي عانت منها القلعة البيضاء".

وأضاف: "التغييرات الإدارية من عام 2005 حتى عام 2014 أثرت على الزمالك بشكل كبير، ووسعت الفوارق مع الأهلي الذي قام ببناء فريق قوي بعد عام 2004، على نقيض الزمالك الذي تسببت المشاكل الإدارية وتعاقب المجالس واللجان المؤقتة في اهتزاز استقرار الفريق".

وتابع: "الزمالك عاني من الديون خلال فترة تواجدي بمجلس الإدارة عام 2009 والنادي ما كانش فيه جنيه، وتحمّل ممدوح عباس رئيس النادي، أعباء مالية عديدة، وفكرة الاعتماد على شخص واحد أمر غير صحيح، ولكنه كان واقع في وقت من الأوقات".