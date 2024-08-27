شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس ابتعاد أشرف بن شرقى عن الزمالك واقترابه من الدورى القطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتعد أشرف بن شرقي لاعب الريان القطرى السابق، عن العودة لنادى الزمالك فى الميركاتو الصيفي الجارى، بعدما كان على مقربة من العودة لارتداء قميص الفارس الأبيض من جديد.

الساعات الأخيرة الماضية شهدت توقف فى المفاوضات بين الزمالك وأشرف بن شرقي بسبب عدم توفير النادى قيمة مقدم التعاقد الذى تم الاتفاق عليه بين الطرفين، كما أن المفاوضات لم تكتمل بشأن بعض البنود الأخرى الخاصة بالمكافآت ونسبة المشاركة.

مفاوضات الزمالك توقفت مع أشرف بن شرقي نظرًا لرؤية بعض أعضاء مجلس الإدارة أن الراتب الذى تم الاتفاق عليه ويبلغ مليونا و100 ألف دولار هو مبلغ ضخم مقارنة بالعروض التى تلقاها اللاعب فى نفس الوقت.

وبعد أن توقفت مفاوضات الزمالك أصبح أشرف بن شرقي على مقربة من العودة للدورى القطرى، حيث تلقى اللاعب عرضًا من ناديه السابق الريان، وكذلك نادى الشمال والعربى القطرى، ومن المنتظر أن يحسم اللاعب وجهته فى الساعات المقبلة، خاصة أنه يتواجد حاليًا فى الدوحة برفقة شقيقه رشيد بن شرقي.