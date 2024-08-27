شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27 – 8 - 2024 فى نصف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء اليوم، الثلاثاء، منافسات نصف نهائى كأس مصر، بين الإسماعيلى وزد باستاد الإسماعيلية، والمصرى مع بيراميدز باستاد برج العرب بالإسكندرية.

موعد مباراة الإسماعيلى وزد

يستقبل فريق الإسماعيلى، فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء، فريق زد باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات نصف نهائى كأس مصر لكرة القدم.



واستهل فريق الإسماعيلى مشواره فى كأس مصر بالفوز على فريق القناة فى دور الـ32 بنتيجة 2-1، ثم الفوز على سموحة في دور الـ16 بنتيجة 2-0، وأخيرا الفوز على طلائع الجيش في ربع النهائي بنتيجة 10 - 9 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الإضافى للمباراة بالتعادل بهدف.



وفى المقابل، بدأ فريق زد بطولة كأس مصر بالفوز على الداخلية في الدور التمهيدي بنتيجة 2-1، ثم الفوز على سيراميكا في دور الـ16 بنتيجة 3-0، وأخيرا الإطاحة بمودرن سبورت في ربع النهائي بنتيجة 1-0.

موعد مباراة المصرى وبيراميدز

يواجه فريق المصرى البورسعيدى فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، فريق بيراميدز باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار نصف نهائى كأس مصر لكرة القدم.

بدأ النادي المصري مشواره فى كأس مصر بالفوز على جمهورية شبين بهدف نظيف في الدور التمهيدي، ثم تغلب على البنك الأهلي في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفوز على فاركو في ربع النهائي بهدف نظيف.

فى المقابل وصل بيراميدز لنصف النهائى بعدما افتتح مشواره بالكأس بالفوز على النصر في الدور التمهيدي 4-0، ثم الفوز على أبو قير للأسمدة في دور الـ 16 بنتيجة 1-0، وأخيرا الفوز على الجونة في ربع النهائي بنتيجة 4-0.