الامارات | العاجل: التحكيم في الجولة الأولى لـ «دورينا» لم يكن مقنعاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الحكم الدولي السابق في كرة القدم، عبدالله العاجل أن أداء قضاة الملاعب في الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين لموسم 2024-2025، التي اختتمت يوم السبت الماضي، لم يكن مقنعاً، ولم يظهر التحكيم بشكل عام بالمستوى المطلوب على الرغم من أنه كان يتوقع ظهوراً أفضل مع انطلاق الدوري، لافتاً إلى أن الأداء الفني للفرق في الجولة الأولى أيضاً لم يكن عند مستوى الطموح، معتبراً أن الأخطاء التحكيمية لم تؤثر في نتائج المباريات، كون المباريات التي حدثت فيها أخطاء تحكيمية، انتهت بفوز كبير، مثل مباراة العروبة والنصر التي انتهت بفوز الأخير (5-1) على الرغم من أن المباراة شهدت عدم احتساب ركلة جزاء واضحة لفريق العروبة، مؤكداً أن الجولة الأولى شهدت أيضاً اختبارات قوية لبعض الحكام من خلال الحالات التحكيمية المهمة والمؤثرة التي حدثت فيها، وتحديداً داخل منطقة الـ18.

وشدد عبدالله العاجل على أهمية أن يكون هناك تركيز أكثر من قبل قضاة الملاعب، لتفادي الأخطاء التحكيمية المؤثرة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»، «من أبرز الحالات التحكيمية التي شهدتها الجولة الأولى للدوري، عدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة فريق العروبة خلال مباراته أمام النصر، إذ كانت هناك لمسة يد واضحة، ولم تحتسب سواء من قبل حكم الساحة أو من حكم الفيديو (الفار)، وفي مباراة الوحدة وعجمان تم احتساب ركلة جزاء لا وجود لها لمصلحة فريق عجمان، أهدرها لاعب الفريق وليد أزارو، وذلك في الدقائق الأخيرة للمباراة، إذ لم يقم (حكم الفيديو) باستدعاء حكم الساحة، لمشاهدة الحالة مرة أخرى قبل احتساب ركلة الجزاء».

وأضاف «على صعيد مباراة شباب الأهلي والبطائح، كانت أبرز الحالات التحكيمية، إلغاء الحكم ركلة جزاء كان قد احتسبها لمصلحة فريق البطائح، بعدما تدخل (حكم الفيديو)، إذ كان قرار استدعاء حكم الساحة من قبل حكم الفيديو سليماً وفي وقته».

وشهدت الجولة الأولى للدوري تسجيل 27 هدفاً، واحتساب ركلتي جزاء، لفريقي الشارقة وعجمان، كما شهدت الجولة إشهار بطاقة حمراء واحدة مباشرة كانت من نصيب لاعب دبا الحصن، إبراهيما سيسيه.

وأكمل العاجل «بالنسبة لمباراة الجزيرة وبني ياس، فقد احتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة وواضحة لبني ياس لوجود عرقلة، لكنه ألغى الركلة بعدما تدخل (حكم الفيديو)، لوجود حالة تسلل قبل احتساب ركلة الجزاء، وكنت أتمنى لو أن قرار احتساب حالة التسلل اتخذه الحكم المساعد».

وقال «لفت نظري في الجولة الأولى وجود حالات تحكيمية كثيرة داخل خط الـ18، وكذلك كثرة الالتحامات، كما أن بعض هذه القرارات التحكيمية لم يتخذها حكام الساحة، وأخرى تدخل فيها (حكم الفيديو)، وهناك حالات لم يتدخل فيها لا حكام الساحة ولا (حكام الفيديو)».

• الجولة الأولى للدوري شهدت تسجيل 27 هدفاً، واحتساب ركلتي جزاء، لفريقي الشارقة وعجمان.