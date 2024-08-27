شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يضع خطة إعداد مودرن سبورت للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يعكف الجهاز الفني لفريق مودرن سبورت ، بقيادة طلعت يوسف، على وضع خطة إعداد الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، وذلك بعدما ودع مودرن سبورت كأس مصر مؤخراً من الدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر إعداد سبتمبر المقبل استعداداً للموسم الجديد، عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق.

وأعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت تلقيه خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم برفع إيقاف القيد عن الفريق الأول لكرة القدم، بعد حل أزمة اللاعب التونسي مروان الصحراوي.

وكان هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي قد دخل فى مفاوضات مكثفة خلال الأيام الماضية لحل القضية والتوصل إلى حل بالتسوية مع اللاعب مروان صحراوي بعد الحكم بحصوله على غرامة نتيجة فسخ التعاقد سابقاً.

ونجح مودرن سبورت في آخر جولة من الدوري بالفوز على الأهلي بهدفين لهدف، وأنهى الموسم في المركز الخامس برصيد 54 نقطة، بعدما حقق 14 انتصارا و12 تعادلا وتعرض لـ 8 هزائم، وسجل لاعبو مودرن سبورت 40 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً كثاني أقوى خط دفاع في المسابقة مناصفة مع الأهلي.بينما ودع مودرن سبورت مسابقة كأس مصر 2023-2024، من الدور ربع النهائي عقب الهزيمة أمام زد بهدف نظيف.