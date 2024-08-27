شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: نفسى أشتغل فى التدريب وحزنت على نتائج المنتخب مع فيتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إنه يرغب فى العمل فى مجال التدريب ولكن لا يمتلك الوقت، وحزن من نتائج منتخب مصر مع فيتوريا.

وقال حازم إمام خلال حواره لبرنامج هاتريك الذي يقدمه الإعلامي محمد المحمودي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "نفسي أشتغل في التدريب بس معنديش وقت لأنه المجال الذى أحبه".

وأضاف: الأندية الجماهيرية له وضع آخر، وأكيد قوة الجماهير بيتعمل لها حساب فى بعض القرارات مثل تأجيل المباريات، ورابطة الأندية هي المسؤولة عن جدول مسابقة الدوري.

وعن أزمة إصابة محمد صلاح: "ليفربول طلب عودة محمد صلاح للكشف عليه وتحديد مدة الغياب بدقة، فاتفقنا على ذلك وعلى الإعلان عن عودة صلاح بعد المباراة ولكن كلوب تحدث قبل المباراة والدنيا ولعت، وبعد ذلك كلوب طلع اعتذر عن ذلك.

وتابع: "حزنت على نتائج المنتخب مع فيتوريا في أمم أفريقيا، وأكيد كل حاجة كانت ماشية كويسة ولكن النتائج جاءت عكس ذلك، وكنت أتمنى الدنيا تمشي معاه".

واستطرد: كيروش كان يهتم بالتفاصيل واللاعبون كانوا يعملون له حسابا، وهو من الناحية الفنية عال جدا ويمتلك شخصية حازمة، ولا يرضى إلا بما يريده من اللاعبين، وفى حال عدم تنفيذه يستبعد اللاعب دون تردد.

وعن موقف زيزو، قال: "أكيد مجلس إدارة الزمالك عاوز يجدد عقد أحمد سيد زيزو، ولكن على مجلس الزمالك أن يكشف للجماهير موقف النادى المالى ولو خد قرار بيع زيزو يطلع يوضح ليه، ولو جدد له يطلع يظهر سبب القرار".