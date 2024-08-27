شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام جورماهيا الكينى في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني خارج القاهرة، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة. ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

ويُمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية ، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية.

ويترقب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر انطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.

الاهلى حامل لقب دوري ابطال افريقيا

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام جورماهيا الكينى فى دوري أبطال أفريقيا

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك أحد يومى 13 أو 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومى 20 أو 21 سبتمبر.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى دوري ابطال افريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2025 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.