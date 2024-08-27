الامارات | تتويج الفائزين في بطولة النخبة للرماية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج اتحاد الإمارات للرماية الفائزين في بطولة النخبة التي اختتمت، أول من أمس، في نادي الذيد بمشاركة 58 رامياً ورامية.

وخصصت المنافسات للبندقية والمسدس 10 أمتار لفئات الرجال، والسيدات، والناشئين، والناشئات.

وأحرز عبدالله سيف ذهبية المسدس للناشئين 10 أمتار، محققاً 560 نقطة، ومحمد كامل الفضية، وعبدالله عبيد راشد البرونزية، وتوج سلطان حسن بذهبية البندقية للناشئين 10 أمتار محققاً 620.2 نقطة، وفاطمة السويدي بذهبية الناشئات محققة 606.8 نقاط، فيما حصد الرامي إبراهيم خليل ذهبية البندقية رجال محققاً 625.4 نقطة، والرامية ياسمين تهلك ذهبية فئة السيدات محققة 616.5 نقطة.

وأحرز أحمد الأميري ذهبية مسابقة المسدس رجال، محققاً 562 نقطة، وفازت غاية شهيل بذهبية المسدس سيدات محققة 561 نقطة.