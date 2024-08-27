الامارات | العوضي: فهد الظنحاني أفضل حراس الجولة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد خبير حراس المرمى والمحاضر الآسيوي، زكريا العوضي، أن الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين، شهدت أخطاء كثيرة لحراس المرمى، خصوصاً في مباراة اتحاد كلباء والوصل التي شهدت أربعة أخطاء لحارسي مرمى الفريقين، وأوضح أن حارس بني ياس، فهد الظنحاني هو أفضل حراس المرمى في الجولة الأولى، ويجب الاهتمام به من قبل مدرب المنتخب.

وقال زكريا العوضي، لـ«الإمارات اليوم»: «شهدت الجولة إحراز 27 هدفاً، وإهدار ركلتي جزاء، ونجح حارسان فقط، هما: زايد الحمادي من فريق الوحدة، وفهد الظنحاني من فريق بني ياس، في الحفاظ على شباكهما نظيفة، وشهدت مباراة اتحاد كلباء والوصل تسجيل أربعة أهداف، جميعها من أخطاء حارسي المرمى، وهو أمر قد يكون غريباً، لكنه وارد في المباريات».

وعن نجم الجولة على مستوى حراس المرمى، أكد زكريا العوضي، أن فهد الظنحاني من أبرز حراس المرمى في الإمارات، وتابع: «منذ انطلاق دوري المحترفين، يُعدُّ فهد الظنحاني من أفضل حراس المرمى، وأكثر حراس المرمى ظهوراً في المباريات، ومن الحراس المتميّزين، ولا يغيب عن فريقه، كما يُعدُّ رقماً صعباً مع بني ياس في البطولة».

وأضاف: «هدفا اتحاد كلباء في شباك حارس الوصل، خالد السناني، نتيجة سوء تقدير من الحارس، وهو أمر وارد لأي حارس مرمى، ولا يرتبط بعدم الجاهزية، أما عيسى الهوتي حارس مرمى اتحاد كلباء، فأخطاؤه نتيجة سوء تمركز وردة فعل سيئة، خصوصاً أن التسديدات التي صوبت على مرماه كانت من مسافات بعيدة». وتابع: «شهدت الجولة ظهوراً مميّزاً لحارس دبا الحصن، سهيل المطوع، وعلى الرغم من الأهداف الأربعة في مرماه، فإنه كان أكثر حراس المرمى تصدياً للكرات، إذ تصدى لثماني تسديدات حاسمة، كما ظهر حارس الوحدة، زايد الحمادي، بشكل جيد، ونجح في الخروج بشباك نظيفة». وختم: «من الصعب الحكم على حراس المرمى في الجولة الأولى، ويجب الانتظار للجولة الثانية والثالثة، للحكم عليهم بالشكل الصحيح».