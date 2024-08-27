شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباريات نصف نهائي كأس مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم، الثلاثاء، مباراتا نصف نهائي بطولة كأس مصر ، ويلتقى الإسماعيلى مع زد إف سى، بينما يواجه بيراميدز نظيره المصري البورسعيدى.

الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية والتي أقيم النهائي بشكل استثنائي خارج مصر ولأول مرة في السعودية.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 39 لقبا بينما الزمالك ثاني أكثر الفرق تتويجا بـ 28.

مواعيد مباريات دور الـ"4" لكأس مصر

الثلاثاء



الإسماعيلى & زد إف سى.. 6 مساءً



بيراميدز & المصري..9 مساءً





القناة الناقلة لمباريات كأس مصر



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات كأس مصر ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتقرر إقامة مباريات كأس مصر في الأدوار النهائية بحكام مصريين وتحديدا خلال المباراة النهائية، المقرر لها 30 أغسطس الجاري، بناءً على طلب لجنة الحكام برئاسة البرتغالي بيريرا.

كما استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على إقامة مباريات بطولة السوبر المصرى الرباعى خلال الفترة من 18 حتى 21 أكتوبر المقبل بالإمارات.