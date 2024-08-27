شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين مواليد 2009 يختتم معسكره المفتوح استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يختتم منتخب الناشئين مواليد 2009 ، بقيادة حسين عبد اللطيف، اليوم الثلاثاء، معسكره المقام في إطار استعدادات المنتخب لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب النسخة الخامسة والثلاثين، والمقرر إقامتها فى دولة المغرب عام 2025 فى الفترة من 20 يوليو إلى 16 أغسطس 2025.

وأقيم المعسكر المفتوح لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بقيادة حسين عبد اللطيف خلال الفترة من 13 وحتى 27 أغسطس الجاري على ملاعب مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر.

وكان الجهاز الفني يرغب من خلال المعسكر للتعرف علي أغلب العناصر كخطوة أولي ضمن خطة برنامج المنتخب بالتنسيق والمتابعة مع علاء نبيل المدير الفني للاتحاد للبحث عن العناصر التي ستمثل قوام المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

ووضع الجهاز الفني كل اللاعبين الذين لم يقع عليهم الاختيار في هذا المعسكر تحت المتابعة والمراقبة تمهيدا لاستدعائهم فى التجمعات القادمة لاستكمال خطة تكوين قوام المنتخب.

وأقيم هذا التجمع على 4 مراحل تشمل كل مرحلة 25 لاعبا، بالتدريب لمدة 3 أيام، وذلك حتى يتسنى للجهاز الفني من مشاهدة أكبر عدد من اللاعبين في التجمع الأول للمنتخب.

ويضم الجهاز الفني حسين عبد اللطيف مديرا فنيا، وعبدالستار صبري مدربا عاما، وكريم أيمن مساعد مدرب، وأمير عبد الحميد مدربا لحراس المرمى، وشادي الشريف مديرًا إداريا.