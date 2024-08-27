شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شكشك لاعب إنبى يحتفل بزفافه اليوم فى الدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل مصطفى شكشك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى ، بزفافه اليوم الثلاثاء بمدينة طلخا فى محافظة الدقهلية، وسط تجمع عائلى من الأسرة والأصدقاء.

وجدد مصطفى شكشك عقده مع إنبى لمدة 3 مواسم قادمة، بعدما أبدى الجهاز الفني للفريق البترولى، بقيادة سيد ياسين، قناعته بإمكانيات اللاعب وقدرته على العطاء مع الفريق في الفترة القادمة.

وأكد مصدر بإنبى لـ"الخليج 365" أن مسئولى النادى البترولى أغلقوا الباب أمام رحيل مصطفى شكشك بعد تجديد عقده مع الفريق البترولى ليستمر لمدة 3 مواسم في الدفاع عن ألوان فريقه في الفترة القادمة، مؤكداً أن اللاعب وعد ببذل قصارى جهده مع الفريق.

فى سياق أخر، أنهى مسئولو نادى إنبى إجراءات إعارة مروان داوود ظهير الفريق البترولى إلى الاتحاد السكندرى لمدة موسم فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر لـ"ليوم السابع"، أن مسئولي النادى البترولى أنهوا كافة الأمور المالية والتعاقدية مع نظرائهم فى سيد البلد، كما أبدى اللاعب موافقته على الانتقال لسيد البلد.