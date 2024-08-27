شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرسل مستحقات مساعدى فيريرا وأتشيمبونج تمهيداً لرفع القيد والان مع تفاصيل الخبر

أرسل مسئولو نادى الزمالك، صباح اليوم الثلاثاء، مستحقات مساعدى البرتغالى جوسفالوا فيريرا المدير الفنى الأسبق للقلعة البيضاء وكذلك قيمة المستحقات المالية المتأخرة للمحترف الغانى الأسبق بصفوف الفريق بنيامين أتشيمبونج.

وكشف مصدر لـ الخليج 365 أن حسين لبيب رئيس نادى الزمالك وحسام المندوه أمين صندوق النادى وقعا على المخالصة الخاصة بمستحقات معاونى فيريرا وأتشيمبونج وتم إبلاغ الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تمهيداً لرفع القيد عن القلعة البيضاء خلال الساعات المقبلة حتى يتمكن النادى من قيد صفقاته الصيفية.

ويتبقى على الزمالك ثلاث قضايا تتعلق بمستحقات مالية لمساعدي المدرب السابق جوسفالدو فيريرا، وهم روي أجواش، وأندريه أوليفيرا، ودانيال جونزاليس، والبالغة 40 ألف دولار ومستحقات أتشيمبونج وقيمتها 115 ألف دولار.