شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك يسابقان الزمن.. 96 ساعة على غلق القيد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 4 أيام فقط تفصل الأندية المصرية المشاركة فى البطولات الأفريقية، وهم الأهلى وبيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا، الزمالك والمصرى فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن غلق المرحلة الأولى من القيد الأفريقى، والذى يغلق بشكل رسمي يوم 31 أغسطس الجارى، أى بعد نحو 96 ساعة.

ويحق للأندية المصرية المشاركة فى البطولات الأفريقية قيد صفقاتها الجديدة قبل يوم 31 أغسطس الجارى، حتى يحق لهم المشاركة فى مباريات دور الـ32 للبطولات الأفريقية، وحال تأخر قيد اللاعبين الجدد ستحرم الأندية من الاستفادة من صفقاتها الجديدة التى سيتم إبرامها بعد تاريخ 31 أغسطس وتتم الاستفادة بهم بدءا من دور المجموعات الأفريقى.

ويحتاج الأهلى والزمالك لإنهاء صفقاتهم الجديدة فى أسرع وقت من أجل الاستفادة بهم فى مباراة السوبر الأفريقى التى ستقام يوم 27 سبتمبر المقبل فى السعودية، لأن أى تعاقدات جديدة بعد نهاية أغسطس ستحرم من اللحاق بمباراة السوبر الأفريقى.

ونجح الأهلى فى إبرام صفقتين جديدتين بشكل رسمى وهما يوسف أيمن ويحيى عطية الله، ويحق لهما المشاركة فى السوبر الأفريقي حال أنهى الأهلي إجراءات قيدهما أفريقيا، بينما يحاول القطبان استعجال حسم الصفقات الأيام المتبقية لضمان الاستفادة من جهود اللاعبين الجدد في مباراة السوبر المرتقبة، وهناك أنباء قوية عن ضم الصفقة الثالثة بعد الاتفاق مع المغربي أشرف داري.

وكان الزمالك قد نجح في إنهاء أزمة المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق، من أجل حل أزمة وقف القيد ويتبقى له إنهاء أزمة مستحقات مساعدي فيراير حتى يتمكن من رفع إيقاف القيد وتسجيل صفقاته بشكل طبيعي.

كما نجح المصري في رفع إيقاف القيد لـ 3 فترات بعدما سدد مستحقات التونسي رامي البدوي، وكذلك لا يعاني بيراميدز من أي أزمة في قيد الصفقات الجديدة.