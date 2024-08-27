شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اختبارات الموسم الثالث لـ كابيتانو مصر بمحافظة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت اختبارات كابيتانو مصر فى محافظة الإسكندرية للموسم الثالث على التوالى لتستمر لمدة يومين، لتبنى مواهب جديدة فى الكرة المصرية وتحقيق حلم الأطفال فى ممارسة اللعبة التى يحبونها.

تبدأ الاختبارات بتسجيل اللاعبين لأسمائهم وتقديم الأوراق المطلوبة من اللجنة المشرفة على الاختبار وفى مقدمتها شهادة ميلاد اللاعب وعقب الانتهاء من التسجيل يخضع اللاعبين للكشف الطبى وفحص طبى كامل لدى اللجنة الطبية المتواجدة باستمرار فى مكان الاختبار وبعدها يتم قياس الوزن والطول للاعبين.

وعقب الانتهاء من التسجيل والفحوصات الطبية تم تقسيم اللاعبين إلى فرق يضم كل فريق خمسة لاعبين وحارس مرمى لبدء عملية الاختبار.

وتقوم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بدور عظيم في تبنى المواهب في شتى المجالات المختلفة، لضمان الحفاظ على هذه الكنوز الكبيرة، من الاندثار والاستفادة منها مستقبلاً في تغذية المنتخبات الوطنية في مختلف الأعمار السنية،حيث بالفعل بدأت العديد من الأندية الاستفادة من جواهر هذه التجربة.

وانطلقت المرحلة الأولى من برنامج كابيتانو مصر في عام 2022 واستمرت لمدة 3 مواسم مستهدفة الناشئين في عمر 14 عامًا من جميع أنحاء الجمهورية "مواليد 2008"، وتضمنت الشروط ألا يكون المتقدم مقيدًا في أي هيئة رياضية، وذلك لاختيار أفضل 11 لاعبًا وتوزيعهم على الأندية المختلفة، وشملت أماكن الاختبارات في 7 محافظات وقد تقدم خلال المرحلة الأولى من البرنامج أكثر من 50 ألف موهبة من بالمحافظات المذكورة لتتم التصفية بينهم حيث الهدف من اختيار المحافظات هو التوسع في قاعدة البحث فـــي محافظات لم تصل إليها المبادرات الماضية السابقة.

وأعلن مسئولو مشروع "كابيتانو مصر" مواعيد الاختبارات الجديدة للمشروع القومي لاكتشاف المواهب الشابة، في موسمه الثالث في 6 محافظات، وهي القاهرة والإسكندرية والمنوفية وكفر الشيخ وبني سويف وقنا، حيث تجرى الاختبارات للمتقدمين من مواليد 2010.

وبدأت اختبارات مشروع كابيتانو مصر في محافظة كفر الشيخ يومي الأربعاء والخميس 21 و22 أغسطس في استاد سخا الرياضي، بينما تقام الاختبارات في محافظة الإسكندرية يومي الإثنين والثلاثاء 26 و27 أغسطس في استاد الإسكندرية.

وتقام اختبارات مشروع كابيتانو مصر فى محافظة المنوفية يومى الأحد والاثنين 1 و2 سبتمبر فى استاد الجامعة بشبين الكوم، وفى القاهرة الكبرى تقام الاختبارات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 8 و9 و10 سبتمبر في نادي الشمس الرياضي ومركز شباب الشيخ زايد ويومي 9 و10 سبتمبر في استاد بنها الرياضي.

بينما تجرى اختبارات المشروع القومي في محافظة قنا يومي الأحد والاثنين 15 و16 سبتمبر في نادي الشبان المسلمين، بينما تختتم الاختبارات في محافظة بني سويف يومي السبت والأحد 21 و22 سبتمبر في مركز التنمية الشبابية "شرق النيل".

وحدد مسئولو مشروع كابيتانو مصر عددا من الشروط والتعليمات الخاصة باختبارات الموسم الثالث وهي:

1- أن يكون المتقدم للاختبارات مواليد 2010 (14 سنة) الحضور بصورة شهادة الميلاد.

2- أن لا يكون المتقدم للاختبار، مسجل بأي نادي أو هيئة رياضية.

3- حضور الاختبارات بزي رياضي ( شورت – تيشيرت – حذاء رياضي)

4- التسجيل من خلال الاستمارة بالرابط الإلكتروني التالي

https://www.emys.app/sport/capitano2024/

5- الالتزام بالبرنامج الزمني والمواعيد المحددة لكل محافظة.

6- يتم السماح لكل مشترك باصطحاب (فرد واحد فقط) من أسرته أثناء الاختبارات، منعا لأي تزاحم يعرقل عملية الاختبارات وحفاظا على سلامة أبنائنا اللاعبين.

7- الاختبارات مجانية بدون أي مقابل مادي وبدون دفع أي رسوم نهائيا.

للتسجيل ومعرفة كافة الشروط والتفاصيل امسح الرمز التالي (scan QR CODE)