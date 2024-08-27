شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور ومعروف وأمين عمر مرشحون لإدارة نهائى كأس مصر الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاضل لجنة الحكام بـ اتحاد الكرة، بين الثلاثى الدولى أحمد الغندور ومحمد معروف وأمين عمر لإدارة مباراة نهائى كأس مصر موسم 2024 - 2025 المقرر لها الجمعة المقبل.

وخرج الثنائى محمود البنا ومحمد عادل من حسابات إدارة المباراة النهائية، بعدما تم تعيينهما لمباراتى اليوم فى قبل النهائى بين الإسماعيلى وزد، والمصرى وبيراميدز.

وتقام مباراة نهائي كأس مصر 30 أغسطس الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية وتجمع الفائز من مباراتي الإسماعيلي وزد ، والمصري وبيراميدز.

واستهل فريق الإسماعيلى مشواره فى كأس مصر بالفوز على فريق القناة فى دور الـ32 بنتيجة 2-1، ثم الفوز على سموحة في دور الـ16 بنتيجة 2-0، وأخيرا الفوز على طلائع الجيش في ربع النهائي بنتيجة 10 - 9 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الإضافى للمباراة بالتعادل بهدف. وفى المقابل بدأ فريق زد بطولة كأس مصر بالفوز على الداخلية في الدور التمهيدي بنتيجة 2-1، ثم الفوز على سيراميكا في دور الـ16 بنتيجة 3-0، وأخيرا الإطاحة بمودرن سبورت في ربع النهائي بنتيجة 1-0.

بينما بدأ النادي المصري مشواره فى كأس مصر بالفوز على جمهورية شبين بهدف نظيف في الدور التمهيدي، ثم تغلب على البنك الأهلي في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفوز على فاركو في ربع النهائي بهدف نظيف.

فى المقابل وصل بيراميدز لنصف النهائى بعدما افتتح مشواره بالكأس بالفوز على النصر في الدور التمهيدي 4-0، ثم الفوز على أبو قير للأسمدة في دور الـ 16 بنتيجة 1-0، وأخيرا الفوز على الجونة في ربع النهائي بنتيجة 4-0.