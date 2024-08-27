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منتخب مصر ينقل تدريباته لاستاد القاهرة 2 سبتمبر استعدادا لمباراتى كاب فيردى وبوتسوانا

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القاهرة - سامية سيد - محمد مراد - حاتم رضا

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 11:47 ص

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول، أن الفريق سيتدرب باستاد السلام حتى يوم 1 سبتمبر المقبل، على أن يخوض تدريباته بداية من يوم 2 سبتمبر باستاد القاهرة الدولي حتى موعد مباراة كاب فيردي يوم 6 من الشهر ذاته فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 ، وذلك  بسبب أعمال الصيانة الموجودة بالاستاد خلال الوقت الحالي .

يستضيف استاد القاهرة الدولي يوم 6 سبتمبر مباراة كاب فيردي ، على أن يواجه بتسوانا يوم 10 سبتمبر علي ملعب الأخير.

وضمت قائمة منتخب مصر كل من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد حجازي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامي، أسامة فيصل.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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