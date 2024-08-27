شكرا لقرائتكم خبر عن المصري والإسماعيلي يتسلحان بـ 3 ألقاب تاريخية فى كأس مصر قبل نصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، المباراة الأولى من الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر نسخة 2023-2024، والتي تجمع الإسماعيلي وزد على ستاد الإسماعيلية، فيما يلتقي المصري وبيراميدز في تمام التاسعة بنفس الدور على ستاد برج العرب.

وتتسلح الأندية الجماهيرية، المصري والإسماعيلي، بـ 3 ألقاب تاريخية في كأس مصر، قبل خوض مواجهتي نصف النهائي، حيث حصد الإسماعيلى لقبين من قبل فى موسمي 1997، 2000، بينما حصل المصرى على لقب واحد عام 1998.

ومازال فريق بيراميدز يبحث عن أول لقب له في الكرة المصرية، خاصة وأنها يمتلك كوكبة متميزة من النجوم، واللاعبين الدوليين الذين يمثلون قواماً أساسياً في المنتخبات القومية.

وكذلك يتطلع فريق زد إلى تحقيق إنجاز جديد في سنة أولى دوري ممتاز، من خلال التتويج بلقب كأس مصر، ليكون موسماً ذهبياً لأبناء مجدي عبد العاطي، والذين أنهوا الدوري في المركز السابع برصيد 51 نقطة.