شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ختام البطولة العربية للجودو بالعلمين بمنافسات الفرق والان مع تفاصيل الخبر

تختتم اليوم الثلاثاء، منافسات البطولة العربية للجودوالتى تستضيفها مدينة العلمين الجديدة بمنافسات الفرق وسط سيطرة قوية لحصد مصر الميداليات الفردية فى المراحل السنية المختلفة .

وتشهد البطولة مشاركة 10 دول عربية بإجمالي 500 لاعب ولاعبة من دول: الجزائر، السعودية، الأردن، سوريا، العراق، قطر، الكويت، ليبيا، اليمن، بالإضافة إلى مصر البلد المنظمة.

كان الاتحاد العربي للجودو برئاسة القطري خالد بن حمد العطية، قد قرر منح مصر حق استضافة منافسات البطولة العربية للأندية لمرحلتي البراعم والناشئين بشكل مستمر كل عام، في مدينة العلمين الجديدة، إذ جاء قرار الاتحاد العربي للجودو بعد التنظيم المبهر والرائع للبطولة التي اختتمت مؤخرا، في مدينة العلمين الجديدة، وشهدت مشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة من 18 دولة عربية.