شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لـ ”الخليج 365”.. سيراميكا يعلن ضم محمد صادق 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادي سيراميكا عن ضم محمد صادق لاعب بيراميدز، لمدة 3 مواسم مقبلة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد.

وكان الخليج 365 قد كشف في وقت سابق انتهاء إعارة اللاعب إلى مودرن سبورت بنهاية الموسم الجاري، وانتقاله إلى سيراميكا.



محمد صادق

وكشف مصدر مسئول بنادى مودرن سبورت مستجدات ملف الميركاتو الصيفي المرتقب، وقائمة الراحلين عن الفريق بعد نهاية الموسم، وأكد المصدر فى تصريحات لـ ”الخليج 365” أن محمد صادق انتهت إعارته من بيراميدز إلى مودرن سبورت والتحق حالياً بفريق سيراميكا.

وأضاف أن مسئولى مودرن سبورت وافقوا أيضاً على انتقال كل من هشام عادل إلى الاتحاد السكندري والمغربي عبد الكبير الوادي إلى البنك الأهلي في صفقة بيع نهائي، وكان محمود حمدي حارس مرمى الفريق قد وقع هو الآخر على عقود انتقاله إلى النادي المصري.

ومن المقرر أن يخوض مودرن سبورت فترة إعداد استعداداً للموسم الجديد، في شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد مع الصفقات الصيفية الجديدة لتدعيم الفريق، حيث تعاقد مودرن سبورت حتى الآن مع عبد الرحمن شيكا لاعب الطلائع، وعدد من لاعبي القسم الثاني.

ونجح مودرن سبورت في آخر جولة من الدوري بالفوز على الأهلي بهدفين لهدف، وأنهى الموسم في المركز الخامس برصيد 54 نقطة، بعدما حقق 14 انتصارا و12 تعادلا وتعرض لـ8 هزائم، وسجل لاعبو مودرن سبورت 40 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً كثاني أقوى خط دفاع في المسابقة مناصفة مع الأهلي، بينما ودع مودرن سبورت مسابقة كأس مصر 2023-2024، من الدور ربع النهائي عقب الهزيمة أمام زد بهدف نظيف.