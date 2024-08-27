شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات مفاوضات الزمالك مع زيزو بعد حل أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الأخيرة، تطورات في مفاوضات مسؤولو الزمالك مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء وذلك بعد حل أزمة القيد ودفع الغرامات المطلوبة من النادي.

ويتمسك مسؤولو الزمالك باستمرار زيزو في الفترة المقبلة مع الفريق، وذلك بعد ابتعاد صفقة المغربي أشرف بن شرقي، والذي أصبح قريباً من الاستمرار فى الدورى القطرى، بعدما تعثرت مفاوضاته مع الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إدارة الزمالك كانت تدرس إمكانية بيع زيزو وفى ذات الوقت يتم التعاقد بالعائد المادى من بيعه مع أشرف بن شرقي، إلا أن تعثر المفاوضات مع اللاعب المغربى يغلق باب الرحيل أمام زيزو.

أرسل مسئولو نادى الزمالك، صباح اليوم الثلاثاء، مستحقات مساعدى البرتغالى جوسفالوا فيريرا المدير الفنى الأسبق للقلعة البيضاء وكذلك قيمة المستحقات المالية المتأخرة للمحترف الغانى الأسبق بصفوف الفريق بنيامين أتشيمبونج.

وكشف مصدر لـ الخليج 365 أن حسين لبيب رئيس نادى الزمالك وحسام المندوه أمين صندوق النادى وقعا على المخالصة الخاصة بمستحقات معاونى فيريرا وأتشيمبونج وتم إبلاغ الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تمهيداً لرفع القيد عن القلعة البيضاء خلال الساعات المقبلة حتى يتمكن النادى من قيد صفقاته الصيفية.

ويتبقى على الزمالك ثلاث قضايا تتعلق بمستحقات مالية لمساعدي المدرب السابق جوسفالدو فيريرا، وهم روي أجواش، وأندريه أوليفيرا، ودانيال جونزاليس، والبالغة 40 ألف دولار ومستحقات أتشيمبونج وقيمتها 115 ألف دولار.