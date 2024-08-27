شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار زد والإسماعيلي في كأس مصر قبل صدام نصف النهائي والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق الإسماعيلى فى السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، فريق زد باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات نصف نهائى كأس مصر نسخة 2023-2024، حيث يبحث الدراويش عن ثالث ألقابهم في البطولة الأعرق، بينما يفتش زد عن أول بطولة في سنة أولى دوري ممتاز.

فيما يلتقي المصري وبيراميدز في تمام التاسعة في إطار منافسات نصف النهائي أيضاً، على ستاد برج العرب.

وتتسلح الأندية الجماهيرية، المصري والإسماعيلي، بـ 3 ألقاب تاريخية في كأس مصر، قبل خوض مواجهتي نصف النهائي، حيث حصد الإسماعيلى لقبين من قبل فى موسمي 1997، 2000، بينما حصل المصرى على لقب واحد عام 1998.

- زد

فاز على الداخلية في الدور التمهيدي بنتيجة 2-1

فاز على سيراميكا في دور الـ 16 بنتيجة 3-

فاز على مودرن سبورت في ربع النهائي بنتيجة 1-0

- الإسماعيلي

فاز على القناة في المور التمهيدي بنتيجة 2-1

فاز على سموحة في دور الـ 16 بنتيجة 2-0

فاز على طلائع الجيش في ربع النهائي بنتيجة 10 - 9 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الإضافى للمباراة بالتعادل بهدف