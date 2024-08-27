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وزير الشباب والرياضة يبحث مع سفير اليابان سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، السفير أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الشبابية والرياضية.

حضر اللقاء ايزومي هيروشي المدير الفني لمنتخبات الجودو، محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الشباب والرياضة، من خلال تبادل الخبرات والكوادر، وتنظيم الفعاليات والبرامج المشتركة، وتبادل الزيارات بين الشباب المصري والياباني، وكذا تناول اللقاء الحديث سفينة شباب العالم، كما تم بحث إمكانية التعاون في مجال الرياضات المختلفة، ولا سيما الرياضات الأولمبية والفنون القتالية منها الجودو والكاراتية التي تحظى بشعبية كبيرة في كلا البلدين، وكذا التعاون في مجال الألعاب الإلكترونية.

كما تناول اللقاء الحديث عن التعاون بين الوزارة وهيئة التعاون الدولى اليابانية من خلال ( مؤسسة جايكا اليابانية )، من خلال تنفيذ البرنامج التدريبي لشباب مراكز الشباب للعام الثانى على التوالى فى مجال العمل التطوعى لاندية التطوع بمركزى شباب (عزبة النخل، حلمية الزيتون )، وأوجه التدريب فى مجالات مختلفة ومنها المجال الفنى، والتدريب على الفنون التشكيلية، وإقامة معارض للأعمال المنفذة، بالإضافة إلى التدريب على صناعة الحرف اليدوية والتراثية، والمهارات الرقمية.



جلسة وزير الرياضة وسفير اليابان



وأكد وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط مصر واليابان، مشيراً إلى حرص القيادة السياسية في كلا البلدين على تعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولا سيما في المجالات الشبابية والرياضية التي تمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل أفضل للشعبين.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن مصر تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع الشباب والرياضة، وتعمل على بناء شباب واعي ومثقف وقادر على تحمل المسؤولية، مؤكداً أن التعاون مع اليابان في هذا المجال سيساهم في تحقيق المزيد من التقدم والنجاح.

من جانبه، أشاد السفير الياباني بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر في مجال تطوير قطاع الشباب والرياضة، مؤكداً على حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، ولا سيما في المجالات الشبابية والرياضية، مشيراً إلى أن هناك العديد من الفرص الواعدة للتعاون المشترك بين البلدين.



لقاء وزير الرياضة وسفير اليابان



وزير الرياضة وسفير اليابان